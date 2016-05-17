Калуга, 17 мая, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Коллегия Счетной палаты РФ рассмотрела отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка реализации долговой политики Калужской области за 2013−2015 годы и анализ ее влияния на исполнение бюджета субъекта Российской Федерации»

audit.gov.ru

Как сообщается 17 мая в официальной информации Счетной палаты Российской Федерации, на заседании коллегии с отчетом о результатах проверки реализации долговой политики Калужской области выступила аудитор Счетной палаты России Татьяна Мануйлова.

По ее словам, государственный долг Калужской области за 2013−2015 годы увеличился в 1,9 раза: с 16,5 миллиарда (на 1 января 2013 года) до 31,3 миллиарда рублей (на 1 января 2016 года).

«Коэффициент долговой нагрузки бюджета Калужской области (без учета долговых обязательств по предоставленным гарантиям) увеличился в 1,5 раза — с 53,4% в 2013 г. до 80,3% в 2015 году», — подчеркнула Мануйлова.

Аудитор обратила внимание на существенное изменение структуры долга Калужской области. Доля долга по бюджетным кредитам в общем объеме государственного долга Калужской области возросла с 26,7% до 48,4%, по кредитам, привлекаемым от кредитных организаций — с 28,8% до 34,5%. Доля долга по государственным ценным бумагам, напротив, сократилась с 17% до 4%, по государственным гарантиям Калужской области — с 27,5% до 13,1%.

На 1 января 2013 года долг по кредитам от кредитных организаций составлял 4,8 миллиарда рублей, а на 1 января 2016 года — 10,8 миллиарда. При этом данные об объемах привлечения в областной бюджет кредитов кредитных организаций в 2013—2015 годах свидетельствуют о том, что эти кредиты являлись основным инструментом государственных заимствований Калужской области в 2013 и 2014 годах. В 2015 году кредиты Калужской областью не привлекались.

Расходы на обслуживание государственного долга Калужской области в 2014 году выросли на 442,9 миллиона рублей, или 44,3% по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году снизились на 350,6 млн руб., или 24,3% по сравнению с 2014 годом. При этом наибольшую долю в расходах на обслуживание государственного долга Калужской области занимают выплаты процентов по кредитам.

Между тем, как было отмечено на заседании коллегии, увеличение госдолга Калужской области в первую очередь обусловлено ростом дефицита областного бюджета. В 2013 году дефицит он увеличился на 1,3 миллиарда рублей или на 43,2%, в 2014 году — на 1,01 миллиарда (24,4%). В 2015 году дефицит бюджета Калужской области впервые уменьшился, составив 3,3 миллиарда рублей. Но при этом он все равно был выше уровня 2012 года.

«Главным образом рост дефицита связан с сокращением поступлений от налога на прибыль организаций в условиях увеличения расходов бюджета Калужской области на выполнение социальных обязательств, реализацию «майских» указов президента Российской Федерации, уплату взносов в АО «Корпорация развития Калужской области» и других», — пояснила Мануйлова.

Проверка показала, что по итогам исполнения бюджетов Калужской области за 2013 и 2015 годы не были соблюдены положения статьи 106 Бюджетного кодекса, согласно которым предельный объем заимствований региона в текущем финансовом году не должен превышать сумму, направляемую на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств региона.

В ходе проверки также были выявлены случаи несоблюдения плановых показателей при исполнении бюджета Калужской области в 2013—2015 годах. В частности, в 2013 году было допущено превышение верхнего предела государственного внутреннего долга Калужской области на 41,6 миллиона рублей. В 2014 и 2015 годах был превышен прогнозируемый дефицит бюджета Калужской области на 79 и на 51,6 миллиона рублей соответственно, а это, по мнению Мануйловой, свидетельствует «о недостаточной точности планирования при внесении изменений в закон о бюджете Калужской области».

Отчет о результатах проверки Счетной палаты будет направлен в Федеральное Собрание РФ.