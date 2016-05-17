Венгрия, 17 мая, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Комментарии бывшего президента США Билл Клинтона о том, что Польша и Венгрия двигаются в сторону «авторитарной диктатуры» неприемлемы, считают представители двух восточноевропейских стран, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Неделей ранее, выступая в Нью-Джерси в поддержку своей супруги в президентской гонке, Клинтон сказал, что Варшава и Будапешт «решили, что эта демократия — слишком большая беда». «Они хотят лидерство в стиле (президента России Владимира) Путина. Просто дайте мне авторитарную диктатуру и держите иностранцев подальше», — добавил он.

В ответ на это глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что «никто, даже Билл Клинтон, не вправе оскорблять венгерский народ таким образом». Он отметил, что правительство Венгрии избрано на демократических выборах. «Биллу Клинтону может не нравиться решение венгерского народа, но это не причина для бывшего американского президента оскорблять их», — говорит Сийярто.

Польша также отреагировала на комментарии Клинтона. «Мнение президента Билла Клинтона несправедливое», — сказал пресс-секретарь польского МИД Рафал Собчак. Он подметил, что высказывания политика ориентированы на внутреннюю публику в США, где проходят президентские выборы. Собчак объяснил, что Варшава не расценивает мнение бывшего президента как «официальную позицию американской администрации».