Минск, 17 мая, 2016, 19:15 — ИА Регнум. «Цифровые показатели известны. По оперативным данным Белстата за четыре месяца ВВП имеем 97%», — заявил 17 мая председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков, открывая заседание правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В принципе, налицо определенная динамика возврата на траекторию экономического роста», — так Кобяков охарактеризовал происходящее в постсоветской республике, оценивая данные по ВВП.

«По ВВП за первый квартал мы не добрали 2,5% к квартальному прогнозу, — сообщил Кобяков. — Напомню, прогноз на первый квартал был 98,9%. Тем не менее, промышленность, хоть и ниже 2015 года, но выше, чем прогнозировали. В первом квартале имеем 95,7% при прогнозе 95%. За четыре месяца — уже 97,5%».

В поисках пресловутых внешних факторов, председатель правительства Белоруссии обратил особое внимание на Россию: «Напомню, цена на нефть прогнозировалась на уровне 50 долларов за баррель, в первом квартале она составила 32 доллара США за баррель. Предполагалось, что курс российского рубля будет в районе 63 рублей за доллар, в первом квартале он составил 74,6 рублей за доллар. Планировалось, что темп роста экономики в России, нашем основном экономическом партнере, будет на уровне 100%, фактически — 98,8%. Мы предполагали, что среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США будет на уровне 18 689. Как вы знаете, в первом квартале среднее значение белорусского рубля составило 20 755 рублей за доллар».

«Неустойчивость на нефтяном и калийном рынках привело к значительным ценовым потерям на наших экспортных рынках и падению стоимостных объемов экспорта на 16,7%, — цитирует Кобякова пресс-служба Совмина Белоруссии. — Если отбросить калий и нефтянку, то при общем проседании цен физические объемы экспорта выросли на 4%».

По итогам I квартала доходы от таможенных пошлин на нефтепродукты составили только $140 млн или 12,7% от годового плана. Отметим, что вывозные нефтепошлины правительство РФ передало для зачисления в госбюджет Белоруссии и теперь правительство постсоветской республики требует ещё и снижения льготной цены на российский газ, отказываясь платить за фактически потреблённый и провоцируя новую «газовую войну».

Кобяков констатировал, что «обеспечена финансовая и валютная стабильность» и «сохраняется гибкий валютный курс» при том, что курс «зайчика» упал, инфляция за четыре месяца выросла на 6,4%, финансовое положение предприятий с валютными кредитами ухудшилось. Зато, отметил он, инфляция и не следует синхронно за девальвацией и «по курсу российского рубля мы вышли на уровень среднегодового прогнозного значения, а прогноз у нас 297 белорусских рублей за российский рубль, что поддерживает конкурентоспособность отечественных товаров на нашем основном торговом рынке».

«За четыре месяца чистая продажа валюты населением составила 347 млн долларов США, в том числе в апреле — 199 млн. долларов США», — констатировал Кобяков, не указав причину, по которой белорусы тратят накопления с депозитов и кубышек. Юрлица также стали чистыми продавцами СКВ.

«Сохранили баланс внешней торговли. За январь-март 2016 года сальдо торговли товарами и услугами находится в рамках прогноза: минус 0,1% ВВП при прогнозе не хуже, чем минус 0,9%», — сообщил Кобяков.

Говоря о причинах инфляции, председатель правительства заметил: «Не в последнюю очередь вопрос «оживления» инфляции связан с тем, что ряд государственных предприятий, которым, кстати, оказывается господдержка, за счет роста цен пытаются поправить свою экономику, не снижая затраты, а на фоне некоторой активизации спроса активно стали увеличивать свою заработную плату, что категорически не правильно».

«Но когда отдельные предприятия вдруг решили поднять заработную плату, сидя при этом на игле господдержки, в то время как установлены жесткие нормативы по зарплате в бюджетной сфере, а пенсии и пособия растут очень умеренно — это недопустимо. Соответствующие поручения по пресечению подобной практики мной даны», — проинформировал Кобяков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Александр Лукашенко провёл совещание со своим помощником по экономике Кириллом Рудым и другими ответственными лицами, обсудив проект указа «О мерах по обеспечению сбалансированности бюджета», предусматривающий снижение объёма «господдержки» предприятий. До этого, 12 мая глава Минфина Белоруссии Владимир Амарин заявил, что запланированное сокращение расходной части республиканского бюджета на 7−8% позволит сохранить примерно месячный объём доходов.