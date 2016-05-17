Магас, 17 мая, 2016, 19:09 — ИА Регнум. В Ингушетии от града пострадали посевы в трех районах республики. Сильный дождь с градом обрушился на регион накануне. В настоящее время в Минсельхозе подсчитывают ущерб, нанесенный стихией.

DM Град

Как сообщили ИА REGNUM 17 мая в ведомстве, предварительно можно говорить о двух тысячах гектаров поврежденных посевов на части территории Малгобекского, Сунженского и Назрановского районов. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия Руслана Костоева, посевы подсолнечника, озимых, овощных и бахчевых культур не погибли, но серьезно пострадали.

Отметим, ущерб от града подсчитывают и в других районах Юга России и Северного Кавказа. Так, на Ставрополье град уничтожил свыше 70 тыс. га посевов и более 700 га виноградников. Также предстоит оценить масштабы ущерба, нанесенного градом и ураганным ветром посевам в Ростовской области, Калмыкии, Волгоградской области, Краснодарском крае.

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