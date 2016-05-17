Тегеран, 17 мая, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Первый заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон заявил о том, что Иран должен учитывать сдвиги при низких ценах на нефть, сообщает Fox News. По его мнению, старающийся интегрироваться в мировую экономику и увеличить объемы добычи Тегеран не может рассчитывать на резкий рост доходов от продажи нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM

Липтон озвучил свои замечания в ходе визита в Иранский центральный банк.

Согласно стенограмме речи, зампред МВФ заявил, что высокий объем добычи нефти в мире и слабый спрос ограничивают перспективы Ирана в значительном повышении доходов от продажи «черного золота». Липтон отметил, что устойчивый рост и создание новых рабочих мест в Иране будет все больше зависеть не от нефтяного, а других секторов экономики.

Он также подчеркнул важность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с целью интеграции иранских банков в мировую финансовую систему. МВФ готов оказать в этом помощь иранцам, добавил Липтон.