Москва, 17 мая, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз (EBU) не будет пересматривать результаты песенного конкурса «Евровидение». Соответствующее заявление размещено на официальном сайте EBU сегодня, 17 мая.

alleurovision.ru Песенный конкурс «Евровидение» 2016 года в Стокгольме, Швеция

В заявлении сказано, что Украина есть и останется победителем песенного конкурса «Евровидение» 2016 года. Таким образом руководство Союза ответило на петицию поклонников конкурса, которые потребовали пересмотра его результатов.

«Согласны ли вы или не согласны, мы призываем тех, кто подписал эту петицию, принять результат, действительный в соответствии с правилами», — предельно откровенно ответило руководство EBU.

Чтобы немного смягчить ответ, EBU призвал подписантов «продолжить конструктивный диалог о путях дальнейшего укрепления и совершенствования «Евровидения».

Напомним, на сайте change.org появилась петиция с призывом пересмотреть результаты песенного конкурса «Евровидение» 2016 года, который проходил в Стокгольме (Швеция). Всего за несколько дней эта петиция набрала 300 тысяч голосов.

Напомним, победу на нынешнем «Евровидении» при довольно сомнительных обстоятельствах одержала украинская певица Джамала с песней «1944» про депортацию крымских татар. Третье место занял российский исполнитель Сергей Лазарев, при этом он получил первое место во время зрительского голосования.