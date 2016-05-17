Санкт-Петербург, 17 мая, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Бывший председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Дмитрий Голубев трагически погиб 14 мая на 66-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Лев Богомолец. Онежское озеро. 1980

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ленобласти, по факту смерти проводится проверка. По предварительным данным, пожилой мужчина рыбачил с лодки на Онежском озере, выпал за борт и утонул.

Дмитрий Голубев родился в 1950 году в Ленинграде, окончил Ленинградский кораблестроительный институт и Северо-Западную академию государственной службы. Работал в НПО «Вымпел», в техническом управлении Ленгорисполкома, занимался бизнесом в сфере экологии.

В 2001 Дмитрий Голубев возглавил Управление по охране окружающей среды, позже преобразованное в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Покинул этот пост в 2013 году в связи с выходом на пенсию.

Напомним, что в октябре 2013 года в Неве при невыясненных обстоятельствах погиб начальник отдела внешних связей аппарата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Тереховский. Он пропал без вести после официального приема на военном корабле ВМС ФРГ, стоявшем у причала на набережной Лейтенанта Шмидта. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело чиновника было найдено в Неве только в июне 2014 года. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.