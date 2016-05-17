Чебоксары, 17 мая, 2016, 18:32 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-апреле 2016 года по сравнению с I кварталом 2015 года индекс промышленного производства составил 114%, в апреле по сравнению с апрелем 2015 года — 125,8%, с мартом 2016 года — 103,4%, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

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В обрабатывающих производствах по итогам четырёх месяцев индекс составил 115,8%. Из 13-ти наблюдаемых видов экономической деятельности спад произошёл в двух отраслях: деревообработке (индекс 93,1%) и производстве прочих неметаллических продуктов (88,4%). Максимальный рост зарегистрирован в производстве электрооборудования (1233,4%), производстве транспортных средств и оборудования (130%) и химическом производстве (123,2%).

В апреле по сравнению с мартом 2016 года индекс в обрабатывающих производствах составил 104,2%, к апрелю 2015 года — 120,2%.

Индекс добычи полезных ископаемых в январе-апреле 2016 года к аналогичному прошлогоднему уровню составил 69,3%, в электроэнергетике — 104,8%.