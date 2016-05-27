Санкт-Петербург, 27 мая, 2016, 10:12 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф«Новый кинотеатр «Парадизо». реж Джузеппе Торнаторе. 1988. Италия, Франция

Художественный фильм «Новый кинотеатр «Парадизо» итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе покажут сегодня в Санкт-Петербурге. В 1990 году картина получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и является одним из наиболее знаковых работ Торнаторе. Показ приурочен к 60-летнему юбилею режиссёра, который Торнаторе отпразднует сегодня, 27 мая.

В кинотеатре «Аврора» вниманию зрителей будет представлена 174-минутная режиссёрская версия картины, в оригинале с субтитрами. Организует показ компания «Иноекино».

Цитата из к/ф«Новый кинотеатр «Парадизо». реж Джузеппе Торнаторе. 1988. Италия, Франция

«Новый кинотеатр «Парадизо» — кино о кино, о мире черно-белого волшебства, красавиц, героев и настоящих чувств. Картина вышла на экраны 29 сентября 1988 года и сразу сделала Джузеппе Торнаторе знаменитым на весь мир. Фильм высоко оценили как фестивальные критики, так и обыкновенные зрители. При бюджете в 5 миллионов долларов, в одном только американском прокате картина собрала почти 12 миллионов. А участие в ведущих фестивалях принесло «Кинотеатру «Парадизо» 11 наград, среди которых «Оскар», «Золотой глобус», пять BAFTA, два «Феликса"и одна «Сезар».

В основе сюжета фильма — воспоминания о прошлом известного режиссёра Сальваторе Ди Вита. Однажды, вернувшись домой, он узнаёт, что скончался его наставник. Сальваторе возвращается в родной город, чтобы побывать на похоронах. Повсюду его преследуют воспоминания…

Цитата из к/ф«Новый кинотеатр «Парадизо». реж Джузеппе Торнаторе. 1988. Италия, Франция

Джузеппе Торнаторе — автор фильмов «Легенда о пианисте» 1998, «Малена» 2000, «У них всё хорошо» 1990, «Лучшее предложение» 2012 и многих других. Его первой работой в кино стала драма «Каморрист» 1986 года, за которую режиссёр получил Серебряную ленту Национального синдиката киножурналистов Италии. «Новый кинотеатру «Парадизо» — второй фильм в фильмографии Тарнаторе, принёсший его головокружительный успех.

В картине снимались Филипп Нуаре, Жак Перрен, Антонелла Аттили, Пупелла Маджио, Сальваторе Кашо. Музыку к «Новому кинотеатру «Парадизо» написал итальянский композитор Эннио Морриконе, сочинивший саундтреки почти ко всем картинам Торнаторе.