Челябинск, 17 мая, 2016, 18:39 — ИА Регнум. В Челябинской области гонку предварительного голосования покинул кандидат в депутаты Госдумы, действующий депутат регионального Законодательного собрания и заместитель директора «Российского федерального ядерного центра» Олег Голиков. Как сообщили 17 мая корреспонденту ИА REGNUM в резиденции губернатора области, он получил предложение от губернатора Бориса Дубровского возглавить в регионе направление по формированию территорий опережающего социально-экономического развития.

В. Сичков. У металлургов Урала

Приняв предложение главы региона, Олег Голиков снял свою кандидатуру с предварительного голосования за неделю до итогового дня, назначенного на 22 мая.

Сам Олег Голиков уверен, что, работая на новом для себя поприще, сможет принести реальную пользу области в плане ее экономического подъема и повышения качества жизни южноуральцев.

«Территории опережающего социально-экономического развития дают возможность в городах ЗАТО открывать малый и средний бизнес, привлекать инвестиции и при их помощи достигать реальных точек экономического роста в регионе», — прокомментировал свое назначение Олег Голиков.

Напомним, что работа по созданию в Челябинской области территорий опережающего развития была начата в прошлом году совместно с компанией «Росатомом». На данный момент в проект включены три закрытых административно-территориальных образования региона — Снежинск, Озерск и Трехгорный. уже определены специализации для каждого из ЗАТО. Так для Озерска приоритетом станут новые технологии и материалы, в Снежинске — продукция нефтегазового и энергетического секторов, в Трехгорном — станкостроение и точное машиностроение. Также определены девять площадок для потенциальных инвесторов общей площадью почти 100 гектаров.

Кстати, по мнению политолога Александра Мельникова, своим предложением Олегу Голикову губернатор мягко разрулил ситуацию, которая ближе к финалу праймериз могла вылиться в очередной политический скандал вокруг процедуры предварительного голосования.

«Дело в том, в Металлургическом избирательном округе Олег Голиков являлся единственным реальным конкурентом фаворита голосования Владимира Бурматова. Поэтому, думаю, поворотным моментом в металлургических праймериз стал скандал с публикацией в СМИ аудиозаписи некоего совещания, на котором в том числе обсуждалось как помочь Голикову. После этой истории вариант с «тихой» сенсацией отпал», — отметил эксперт.