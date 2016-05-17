Гаага, Нидерланды, 17 мая, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В 2015 году контрабандисты заработали до $6 млрд на незаконной перевозке людей, пишет The New York Times со ссылкой на международные полицейские службы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По их данным, число пытающихся перебраться в Европу нелегальных мигрантов может вырасти до 800 тысяч. В данный момент они находятся в Ливии. За прошлый год свыше 1,2 млн людей подали заявку на получение статуса беженца в ЕС.

В опубликованном Европол и Интерпол докладе говорится, что растет угроза попадания иностранных террористов в Европу через новые миграционные волны. Они напоминают, что боевики, совершившие теракт в Париже 13 ноября, проникли в ЕС через Грецию в потоке сирийских беженцев.

Европол считает, что перевозка 90% мигрантов в Европу организована контрабандистами, которые заработали на каждом из них от 3 до 6 тысяч долларов.

Учитывая роль контрабанды в миграционном кризисе, директор Европол Роб Уэйнрайт считает, что страны-члены ЕС «самым решительным образом должны бороться с этими сетями».