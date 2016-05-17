Венеция, Италия, 17 мая, 2016, 18:14 — ИА Регнум. В парламент итальянской области Венето, столицей которого является город Венеция, внесен проект резолюции о признании статуса Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, а также отмене санкций в отношении России. Голосование по проекту этой резолюции пройдет 18 мая в 14:30 по местному времени. Об этом сегодня, 17 мая, пишут «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

Инициаторами внесения проекта данной резолюции стали 25 парламентариев, среди которых руководители трех крупнейших фракций венецианского парламента: Массимилиано Баризон («Вперед, Италия!»), Сильвиа Ризотто («Список Дзайя») и Никола Финко («Лига Севера»). Стоит отметить, что всего в венецианском парламенте 51 депутат, так что шансы на принятие этой резолюции довольно велики.

В резолюции авторы указывают, что в Евросоюзе господствуют двойные стандарты в подходах к ситуации в Крыму. Кроме того, в проекте резолюции указываются объемы экономических потерь от санкций против России.

Стоит отметить, что губернатор Венето Лука Дзайя ещё в 2014 году выступал против введения санкций отношении России.