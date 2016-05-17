Курган, 17 мая, 2016, 19:59 — ИА Регнум.



zauralonline.ru Александр Постовалов

В УМВД России по Курганской области назначен новый начальник полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном полицейском ведомстве.

Приказом министра МВД России от 12 мая полковник полиции Александр Постовалов назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Курганской области — начальника полиции.

Александр Постовалов родился 3 июня 1966 года в городе Кургане. Службу в органах внутренних дел начал с 1987 года после увольнения в запас из рядов Советской Армии. В этом же году поступил на очное обучение в Омскую высшую школу милиции МВД РСФСР, которую окончил в 1991 году. По распределению был направлен в ОВД Октябрьского райисполкома города Кургана оперуполномоченным отдела уголовного розыска, который возглавил через три года. В 1998 году был назначен на должность начальника территориального отдела милиции №2 УВД города Кургана. С 2002 года его служебная деятельность проходила в УВД по городу Кургану, в 2009 году Александр Постовалов был назначен на должность начальника УВД по городу Кургану. В 2015 году он окончил Академию управления МВД России.

Вместо Постовалова временно обязанности руководителя УВД по Кургану исполняет его заместитель — полковник полиции Андрей Мамаев.

Прежний начальник, полковник полиции Андрей Смирнов, ушел в отставку. Связано ли это с «делом полицейских», которые прибыли, как и Смирнов, в Курганскую область из Хабаровского края вместе с бывшим главой УМВД Зауралья Игорем Решетниковым, в управлении внутренних дел не комментирут. Напомним, в курганском суде рассматривается дело о коррупции высоких полицейских чинов — бывшего замначальника областного УМВД Андрея Алешкина и тоже уже бывшего начальника регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции Максима Шевелева, — которые были переведены в Курганскую область из Дальнего Востока. Сразу после задержания высокопоставленных полицейских начальник УМВД генерал-майор полиции Игорь Решетников подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. Его сменил Андрей Смирнов, но в декабре прошлого года начальником управления МВД РФ по Курганской области был назначен полковник полиции Олег Ильиных, который до этого занимал должность начальника УМВД России по Ненецкому автономному округу.