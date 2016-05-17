Берлин, 17 мая, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Немецкая полиция подвела итоги карнавала в южном квартале Берлина, передает Der Tagesspiegel. Согласно отчету, число совершенных в Кройцберге преступлений намного выше, чем было известно до сих пор. Все из них произошли на улицах Бюхерплатц и Блюхерштрассе. Всего было совершено 11 правонарушений, 7 из которых связаны с сексуальным домогательством.

Джованни Доменико Тьеполо. Сцена карнавала. 1756

Из 11 задержанных мужчин семи предъявлен ордер на арест. Все из нарушителей являются выходцами их Северной Африки: 3-из Туниса, 2-из Марокко и по одному гражданину Ливии и Алжира. Североафриканцы пытались украсть мобильные телефоны.

По факту сексуального домогательства задержаны 4 молодых человека ливанского и турецкого происхождений. Все их них родились в Берлине.