Вильнюс, 17 мая, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Лидеры Саюдиса либералов Литвы сегодня, 17 мая, договорились, что вице-председатель партии мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в июне примет участие в выборах председателя партии, а вице-председатель Эугениюс Гентвилас будет стремиться стать лидером избирательного списка либералов на выборах в Сейм, сообщили ИА REGNUM в партии.

Alma Pater Ремигиюс Шимашюс

«Либералы готовы работать и заново заслужить доверие жителей Литвы. Я принял очень важное решение — буду баллотироваться на пост председателя Саюдиса либералов, так как чувствую ответственность перед коллегами по партии и всеми поддерживающими нас людьми. Я рад, что мой коллега Эугениюс Гентвилас решил взять на себя ответственность вести избирательный список партии на предстоящих выборах в Сейм», — сказал Шимашюс.

«Я на самом деле рад нашему решению работать в единой и сильной команде, которую ждут огромные задачи — восстановить доверие тех, кто поддерживает либералов, принять ответственность за будущее Литвы и ее жителей, объединять и расширять ряды членов партии», — сказал Гентвилас. Он будет стремиться к поддержке членов партии при составлении избирательного списка и поддержит кандидатуру Шимашюса на выборах председателя партии.

Напомним, 12 мая уже экс-лидер Саюдиса либералов Элигиюс Масюлис был обвинён в получении взятки от концерна MG Baltic в размере 106 тыс. евро. Масюлис покинул пост председателя партии, написал заявление о выходе из состава парламента.