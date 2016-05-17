Найроби, 17 мая, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Жалобы в правительство Кении на то, что в казне достаточно денег, чтобы нанять больше врачей следует воспринимать всерьез, учитывая важность сектора здравоохранения, сообщает кенийская газета TaifaLeo.

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Губернаторы заявляют, что из 700 мест для врачей, которые должны находиться на территории округов, занято только 400.

Это означает, что многие жители страны до сих пор остаются без необходимых медицинских услуг, некоторым приходится прибегать в своих поисках к дорогостоящим частным услугам.

Сфера здравоохранения, по мнению кенийцев, ухудшается с каждым днем. Медработники многих округов покидают работы из-за низкой заработной платы, а также плохой системы управления государственными больницами. Все чаще вспыхивают забастовки, связанные с напряженностью в отношениях между рабочими и правительством.

Местные жители призывают правительство разработать более эффективный механизм для разрешения этого вопроса.

Справка:

В мировом масштабе по уровню медицины Кения занимает одно из «почетных» последних мест, опережая лишь Зимбабве, пропуская вперед даже Нигерию и Алжир.

Такая позиция объясняется большим числом фальсифицированных фармацевтических продуктов на медицинском рынке страны, плохим финансированием здравоохранения, коррупцией, отсутствием профилактических мер, антисанитарией и еще целым рядом проблем, который в ближайшее время вряд ли даст Кении возможность подняться на более высокий уровень жизни.

Система здравоохранения Кении включает в себя: центры здравоохранения, больницы, передвижные медицинские пункты, аптеки и главный национальный госпиталь в Найроби.

Проблема медицинского обслуживания страны заключается в том, что основные услуги этой отрасли сосредоточены в крупных городах, а в селах практически отсутствуют.

В январе 2010 года кенийское правительство приняло закон о внедрении в жизнь обязательно медицинского страхования. Национальный госпитальный страховой фонд должен будет обеспечивать всех нуждающихся в этом граждан необходимыми медицинскими услугами.

На сегодняшний момент лишь около 1.6 млн. граждан Кении имеют доступ к бесплатным медицинским услугами, имея страховой полюс, еще 400 тыс. человек обеспечили себя самостоятельно частными страховками, в то время, как почти 70% населения остается без медстраховки, а зачастую и без возможности доступа к самой элементарной медицинской помощи