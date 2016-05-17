Вильнюс, 17 мая, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Сейм Литвы одобрил то, чтобы правительство по-прежнему смотрело, что выгоднее государственным энергетическим компаниям, а не жителям Литвы. Такой вывод сегодня, 17 мая, сделала фракция Рабочей партии, когда Сейм отклонил законопроект об электроэнергетике, в котором предлагалось обеспечить независимость Государственной комиссии по контролю над энергетикой и ценами, сообщили ИА REGNUM в парламенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Переплачивают

«Очень жаль, что сегодня коллеги члены Сейма не поняли необходимость представленного нами законопроекта. Который, кстати, можно сказать, одобрила и Европейская палата аудита. В действующем сейчас законе об энергетике предусмотрено, что у правительства есть право регламентировать принципы установления регулируемых государством цен. Это значит, если правительство утверждает принципы установления цен, Комиссия не является независимым учреждением», — сказал инициатор проекта, староста парламентской фракции Рабочей партии Кястутис Даукшис.

В специальном отчете Европейской палаты аудита за 2015 год отмечено, что государства-члены должны обеспечить, чтобы их национальные регулирующие учреждения, в случае Литвы — Государственная комиссия по контролю над энергетикой и ценами, были независимыми, а их роль не ограничивалась.

По данным Европейской палаты аудита, две энергетические компании, утвердившиеся на литовском рынке, применяя тарифы согласно принципам установления цен правительства, смогут к 2024 году собрать на 167 млн евро больше, нежели в том случае, если тариф устанавливала бы комиссия.

«Короче говоря, жители нашей страны заплатят на 167 млн евро больше и станут источником наживы. Поэтому мы и предложили узаконить установку, чтобы Государственная комиссия по контролю над энергетикой и ценами стала независимой от правительства», — сказал Даукшис.