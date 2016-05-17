Руза, Московская область, 17 мая, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Подмосковные активисты начали сбор подписей за размещение на новых денежных купюрах в 200 и 2000 рублей изображения Рузы. Уже готовы шесть вариантов банкнот с изображением городских достопримечательностей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ruza.afy.ru Руза

По словам главы администрации района Максима Тарханова, Руза достойна изображения на денежной купюре.

«У города богатая история и множество достопримечательностей. Творческая группа нашего молодежного актива уже разработала макеты будущих купюр. Но прежде чем отправить их на конкурс, мы решили посоветоваться с жителями. По итогам народного голосования станет понятно, какой из макетов ружанам по душе, а значит, имеет больше шансов на победу», пояснил Тарханов.

Для голосования в городе уже готовят палатки для голосования, где жителям будут раздавать специальные бюллетени с макетами банкнот.

Для размещения на купюре, среди прочих, предлагается изображение храма Спаса Всемилостивого в селе Нововолково, собора Воскресения Словущего, памятника воинам-освободителям и дворца водных видов спорта — одного их крупнейших водных стадионов в Европе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Банка России Эльвира Набиуллина в апреле заявила о появлении в 2017 году новых денежных купюр номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Такое решение Совета директоров банка принято в связи с необходимостью упростить расчеты жителей России за товары и услуги, не изменив объем наличных денег в обращении. Свои предложения по оформлению новых денежных знаков уже высказали в ряде регионов страны.