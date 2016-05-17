Махачкала, 17 мая, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Представители правительства и Народного собрания Республики Дагестан выехали в Чечню, чтобы на месте разобраться в ситуации, сложившейся в селении Кенхи. В ходе визита вице-премьер Рамазан Джафаров, заместитель спикера парламента Сайгидахмед Ахмедов, председатель Комитета по местному самоуправлению Багадур Абасов, советник главы РД Сулейман Магомедов и глава Новолакского района Гаджи Айдиев встретились сначала с руководителем администрации главы и правительства Чечни Исламом Кадыровым, а после этого с жителями селения Кенхи. Об этом ИА REGNUM 17 мая сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

kasre.ru Коррупция

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, житель этого населенного пункта Рамазан Джалалдинов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на региональные власти. По мнению Джалалдинова, жители Кенхи, основную долю которых составляют аварцы, якобы находятся в бедственном положении, а местные власти, погрязшие в коррупции, при этом бездействуют. После появления видеозаписи обращения в селении сгорел дом, в котором проживала семья Джалалдинова. Он заявил о поджоге и выехал с семьей из Чечни.

Во время беседы с представителями дагестанской делегации, проходившей в стенах школы №2, жители Кенхи, представители духовенства района, председатель совета ветеранов, глава села, директор образовательного учреждения заявили об отсутствии фактов притеснения аварцев как в самом селении, так и в целом в районе. Жалобы земляка жители Кенхи назвали попытками создать очаг напряженности в регионе.

Уже за рамками беседы свое мнение высказали представителям Дагестана и другие жители района, собравшиеся неподалеку от школы. Так, по их словам, в муниципалитете есть проблемы с рабочими местами, затягиваются выплаты компенсаций за переселяемые дома, не решается проблема с плохими дорогами. Жители раскритиковали работу бывшего главы села и администрации района, которые не доводили до руководства Чечни информацию о нуждах людей.

Как отметили в пресс-службе дагестанского правительства, инцидент вокруг села Кенхи ранее обсудили лидеры Дагестана и Чечни. Рамзан Кадыров и Рамазан Абдулатипов подтвердили стремление совместно решать подобные проблемные вопросы. Кроме того, глава Дагестана дал поручение изучить необходимость предоставления жилья семье Рамазана Джалалдинова до урегулирования вопроса.

В пресс-службе главы и правительства Чечни сообщили, что уже освобожден от занимаемой должности за неэффективное решение вопросов социально-экономического развития муниципалитета глава Шаройского района, а также начальник местного РОВД.

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