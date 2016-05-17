Тихвин, Ленинградская область, 17 мая, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Правительство Ленинградской области подписало соглашение с итало-турецким генподрядчиком строительства высокоскоростной магистрали «М-11» Москва — Санкт-Петербург «Асталди Ичташ» о компенсациях на восстановление региональных дорог в Тосненском районе Ленобласти. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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«В соответствии с этим соглашением будет рассчитана компенсация затрат областного и местных бюджетов на восстановление разрушенных участков региональных и муниципальных дорог, задействованных при строительстве магистрали», — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании, посвященном ходу строительства «М-11» на территории региона.

Глава региона отметил, что соглашение между участниками строительства — подрядчиком заказчиком строительства и комитетом по дорожному хозяйству предполагалось подписать еще в прошлом году, но строители затягивали этот процесс.

«Утром в пятницу, 13 мая, мы обсуждали тему соглашения с главой ГК «Автодор» Сергеем Кельбахом, просили его о содействии, и вечером того же дня соглашение было подписано», — сказал глава региона.

16 мая состоялось совещание по поводу выполнения этого соглашения с участием представителей органов власти 47-го региона, прокуратуры Ленинградской области, ГИБДД и районных властей. Александр Дрозденко подчеркнул, что исполнение соглашения будет находиться на особом контроле правительства 47-го региона и прокуратуры.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, только по итогам прошлого года ущерб от строительства трассы «М-11» областным дорогам составил порядка 250 млн рублей.

Магистраль подрядчик «Асталди Ичташ» планирует сдать к футбольному Кубку конфедераций в 2017 году, поэтому еще за год строительства ущерб от их деятельности составит не меньше аналогичной суммы. Все затраты на восстановление дорог итало-турецкая компания должна будет компенсировать в бюджет Ленобласти.

«На работу строителей к нам поступают жалобы от жителей Тосненского района. Очень много вопросов к ним и у органов областной исполнительной власти. Мы понимаем всю важность этого проекта и его значение для региона и страны, но при его реализации не должны страдать обычные люди», — подчеркнул губернатор области.

Проверки соблюдения законодательства при строительстве высокоскоростной магистрали проводили как сотрудники прокуратуры, так и специалисты комитетов по природным ресурсам, по дорожному хозяйству и государственного экологического надзора.

В ходе этих проверок выявлены многочисленные нарушения. Так, подрядчик строительства без разрешения организует примыкания к региональным и местным дорогам, разрушает покрытие региональных дорог и обочин. Также нарушаются правила перевозки грузов: подвоз строительных материалов идет по несогласованным ранее маршрутам, а по согласованным — со значительным перевесом. Грузовой транспорт движется через населенные пункты с нарушением скоростного режима, а также в ночное время. Также подрядчики используют сырье из незаконных карьеров и наоборот — складируют грунт, снятый в процессе строительства дороги, в несогласованных местах.

По итогам совещания было принято решение строго контролировать процесс рекультивации грунта, снимаемого во время строительства, процесс перевозки материалов, а также установить на выезде из каждого карьера пункт весового контроля и особые усилия направить на борьбу с незаконными карьерами.