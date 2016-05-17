Кострома, 17 мая, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Костроме на лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря и смены, временное трудоустройство детей и молодежи летом 2016 года из средств городского бюджета планируется выделить 9 млн 713 тыс. 335 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, во всех формах отдыха и занятости, по предварительным подсчетам, примут участие более 76 тысяч детей.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

В 2016 году планируется открыть 43 оздоровительных учреждения с дневным пребыванием детей, из них 36 — на базе общеобразовательных учреждений в первую смену, два — на базе учреждений дополнительного образования в первую смену, пять — на базе учреждений дополнительного образования во вторую смену. Этой формой планируется охватить 4537 человек, в том числе — 445 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общая стоимость путевки в оздоровительное учреждение с дневным пребыванием составит 3082 рубля. Родительская плата в период летних каникул составит 616 рублей. Планируется организация 54 профильных смен, в которых примут участие 1811 человек.

Летом состоятся традиционные профильные трудовые смены, выездные сборы старшеклассников и учащейся молодежи «Будь Online», лагерь-пленэр детско-художественной школы №1 «Изограф», шлюпочные походы Детского морского центра, слет детского актива учреждений дополнительного образования «Создай свой город», туристический слет «Я — турист» ДДТ «Жемчужина», слет-поход «Школа выживания» для детей, состоящих на различных формах учета, военно-спортивный лагерь «Беркут», поисковые экспедиции «Весенняя вахта памяти» и «Наследие», творческая смена «Родники», профильный сбор актива школьного самоуправления, научно-технический лагерь «Миф» лицея №32, слет-поход «Юный спасатель», профильная смена для детей «группы риска» «Святое озеро — Куликово поле земли Костромской», молодежный творческий проект летних вечеров «Видели ночь…», две трудовые экологические смены Центра «ЭКОсфера». Впервые планируется провести творческую профильную смену в ДК «Селище», профильную смену «В поисках Немо» в ДДТ «Жемчужина».

В марте и апреле 2016 года социально-экономические сборы «Сфера», организуемые ДДТ «Жемчужина», уже посетило 102 ребенка.

Для выявления и сопровождения детей «группы риска», включение их в социально одобряемые виды деятельности на период летней кампании будет организована работа 20 социальных педагогов. Организованными формами временной оплачиваемой занятости несовершеннолетних в экологических отрядах по уборке города, ремонтных бригадах, ландшафтных бригадах, социальных отрядах планируется занять 1625 несовершеннолетних. На оплату временного трудоустройства в бюджете города предусмотрено более 2,5 млн рублей, разработаны графики работы для общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Приоритет при трудоустройстве будут отдавать детям в трудной жизненной ситуации — летом планируется не менее 695 подростков этой категории.