Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. К 60-летию знаменитого итальянского кинорежиссера Джузеппе Торнаторе в Санкт-Петербурге покажут один из лучших его фильмов. 27 мая в кинотеатре «Аврора» вниманию зрителей будет представлена драма «Новый кинотеатр «Парадизо» — картина, принёсшая в 1988 году 32-летнему Торнаторе мировую известность.

Цитата из к/ф «Новый кинотеатр «Парадизо». реж Джузеппе Торнаторе. 1988. Италия, Франция

174-минутная режиссёрская версия будет демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами. Организатор программы — компания «Иноекино».

Фильм «Новый кинотеатр «Парадизо» — это рассказ о счастливых днях, когда итальянское кино еще не знало о том, что такое «кризис итальянского кинематографа». В центре сюжета — история сицилийского мальчишки Сальваторе. Сальваторе Ди Вита, ставший впоследствии известным режиссёром, однажды узнаёт, что некто по имени Альфредо умер. Сальваторе возвращается в прошлое, к своему детству и юности…

Трогательная и ностальгическая прогулка по воспоминаниям во многом автобиографична. Сам Торнаторе полюбил кино в возрасте 4-х лет и, хотя вернулся к нему только после долгого увлечения театром и фотографией, всегда оставался верным этой детской любви. Как и он сам, главный герой фильма — мальчик Тото — постигает секреты кинематографа с помощью старого киномеханика из нового сельского кинотеатра.

Картина получила «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке, пять премий Британской киноакадемии, включая главную, Большой приз жюри на Каннском фестивале 1989 года, две премии «Феликс» и премию «Сезар» за лучший постер.

Джузеппе Торнаторе — живой классик современного мирового кино, благодаря которому в 80-е годы кинокритики снова обратили внимание на итальянцев. В фильмографии режиссёра 15 работ, среди которых знаменитая музыкальная драма «Легенда о пианисте» 1998 с Тимом Ротом, военная драма «Малена» 2000 с Моникой Беллуччи, драма «У них всё хорошо» 1990 с Марчелло Мастроянни.

«Новый кинотеатр «Парадизо» — вторая работа Торнаторе в кино, после криминальной драмы «Каморрист» 1986 года, которая стала неплохим началом, принеся режиссёру Серебряную ленту Национального синдиката киножурналистов Италии. Однако, второй фильм был нестоящим режиссёрским триумфом, прославив молодого Торнаторе на весь мир.

Кинообозреватель ИА REGNUM Валерий Рокотов считает: «Джузеппе Торнаторе — блистательный сицилиец, один из неисправимых романтиков современного кино. «Новый кинотеатр «Парадизо» — фильм необычайно проникновенный. Он был обречён на успех. В Голливуде не могли не заметить фильма, отражающего восторг и благоговение перед его классическими творениями, да и вообще — перед звёздами мирового кино. Кипящие эмоции в зале захолустного кинотеатра и вокруг него невероятно забавны. Но картина, конечно же, не про это. Она про фильм, который крутит киномеханик по имени Память. Он бередит рану героя, всё время напоминает о любви, которую тот потерял. И именно это страдание делает провинциального парня творцом.

Картина заканчивается необыкновенно трогательным эпизодом, когда кусочки плёнки, вырезанные по указанию святого отца, но сохранившиеся в аппаратной, старый киномеханик склеивает в маленький фильм. И у героя, и у зрителя этот каскад поцелуев и проявлений страсти вызывают высокое переживание. Кино давно сорвалось с цепи, и эти кадры, снятые в эпоху невинности, наполняют наши души сладкой и мучительной ностальгией».