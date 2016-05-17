Рига, 17 мая, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Сегодня, 17 мая, в Международный день борьбы против гомофобии посольство США в Латвии вывесило радужный флаг ЛГБТ-сообщества в знак солидарности с представителями секс-меньшинств, сообщает портал Mixnews.lv

Kyle Rush Флаг ЛГБТ перед Капитолием

«Сегодня, в День борьбы против гомофобии, трансфобии и бифобии, мы вывесили этот флаг. Мы считаем, это очень важно, поскольку это символ соблюдения прав ЛГБТ-сообщества», — рассказал представитель посольства США.

Ранее стало известно, что председатель правления общества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и их друзей «Мозаика» Кристина Гарина в честь «международного дня борьбы против гомофобии» разослала флаги цветов радуги всем имеющимся в Риге посольствам различных стран, в том числе, посольству России. В обществе отметили, что «Мозаика» не надеется, что посольство РФ вывесит данный флаг.