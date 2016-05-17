Москва, 18 мая, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая, в Госдуме председатель Счетной палаты Татьяна Голикова представит отчет о работе Счетной палаты в 2015 году, сообщает ИА REGNUM. В центре внимания Счетной палаты в 2015 году были реализация антикризисных программ правительства РФ и исполнение майских указов президента РФ 2012 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Выявленные проблемы в этой сфере должны стать отправной точкой и во внесении поправок в действующее бюджетное законодательство в целях недопущения тех нарушений, которые были выявлены Счетной палатой в ходе своей работы», — отметил ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Счетная палата наделена широкими полномочиями по контролю средств федерального бюджета, Резервного фонда, Фонда национального благосостояния, государственных внебюджетных фондов, госпрограмм.