Аруша, Танзания, 17 мая, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Странам Восточной Африки необходимо найти способ борьбы с терроризмом, который считается наибольшей угрозой в регионе, заявил вчера генеральный секретарь министерства обороны и национальной службы безопасности, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палач

Секретарь Джоб Масима сказал об этом на встрече глав африканских стран в Аруше.

«Терроризм проявляется по-разному. Тот терроризм, что одолевает Кению не такой, как тот, что в Танзании. Но мы изучаем опыт других стран, чтобы знать, как бороться», сказал он.

Целью прошедшей конференции являлся обмен различными военными подходами к решению проблемы.

Были также упомянуты и другие трудности, с которыми сталкивается африканский континент: эпидемии, беженцы, наркотики и торговля людьми.

Со стороны Восточноафриканского сообщества Джоб Масима сказал, что терроризм стал серьезной проблемой, особенно в Кении и Танзании, где нужно как можно скорее разработать новые методы борьбы.

Он также отметил, тот факт, что главы командующих стран Африки собрались за одним столом, должен способствовать урегулированию разногласий между ними.

Масима заметил, африканские страны по-прежнему сталкиваются со многими проблемами, но эта конференция поможет найти альтернативные методы борьбы с ними.

В свою очередь генерал-лейтенант Венаце Мабейо, что встреча принесет пользу Африке, поскольку позволит обменяться военным опытом африканским странам и американцем, которые также посетили конференцию.

Генерал армии южной Америки Марк Уолли призвал сообщество как можно скорее решить проблему терроризма, которая сильно влияет на экономическое и социальное развитие.

Посол США Марк Чилдресс похвалил армию Танзании и пообещал сотрудничать с целью укрепления безопасности в стране.

Справка: Восточноафриканское сообщество (ВАС) — межправительственная организация, включающая в себя пять восточноафриканских стран: Бурунди, Кения, Руанда, Танзания и Уганда. ВАС было основано в 1967 году, прекратило существование в 1977 году и было официально возрождено 7 июля 2000 года. В 2008 году после переговоров с Сообществом развития Юга Африки (САДК) и Экономическим сообществом стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), ВАС согласился расширить зону свободной торговли и включить государства-члены всех трех сообществ. ВАС является одним из столпов Африканского экономического сообщества. Председателем Восточноафриканского сообщества является Пьер Нкурунзиза, президент Республики Бурунди.