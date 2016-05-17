Воронеж, 17 мая, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Запрос в адрес властей Воронежа с предложением назвать одну из улиц областного центра именем военнослужащего Антона Ерыгина, погибшего в Сирии, направлен депутатами Государственной думы от КПРФ Валерием Рашкиным и Сергеем Обуховым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечная память

По сообщению Газеты.ru, депутаты просят местные власти установить в честь Ерыгина памятную доску, а также рассмотреть возможность закрепления его имени в названии одной из улиц Воронежа. «Сержант выполнил свой долг и погиб, действуя в сложной боевой обстановке, за что был награжден орденом Мужества», — говорится в запросе.

Корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии затруднились прокомментировать запрос депутатов, поскольку в администрацию города он не поступил.

Антон Ерыгин попал под обстрел террористов в Сирии 5 мая, когда сопровождал автомобили российского Центра примирения враждующих сторон. Он получил тяжелые ранения. Врачи двое суток боролись за его жизнь, однако 7 мая он скончался. 12 мая Антона Ерыгина похоронили под Воронежем.