Минск, 17 мая, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Очередные белорусско-российские межправительственные переговоры о снижении цены на российский газ для Белоруссии, состоявшиеся 17 мая в Москве, завершились безрезультатно: ни одна из сторон не сделала уступок. Представители официального Минска довольствуются тем, что их услышали.

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«Мы ничего не должны российской стороне. Мы не просим никаких скидок на газ мы требуем выполнения договорно-правовой базы. Вопрос очень деликатный, и мы садимся и отрабатываем эти вопросы. Нас сегодня услышали, это нас радует. Следующая встреча скоро, мы будем встречаться здесь у вас в Москве», — заявил по итогам переговоров с главой Минэнерго РФ Александром Новаком министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

«Наша позиция абсолютно понятна: она прозрачная. Наша позиция не поменялась, нам кажется, это российская сторона начинается нас слышать и понимать, что мы просим», — цитирует «Интерфакс» Потупчика.

По словам белорусского чиновника, переговоры продолжатся в мае. «Газпром» продаёт газ Белоруссии через свою дочернюю структуру в постсоветской республике — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Цена на газ для Белоруссии с 2008 года рассчитывается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут, с 2013 года данная формула закреплена межправительственным соглашением, на основании которого составлен действующий контракт по поставкам российского газа в постсоветскую республику.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск добивается снижения стоимости поставок российского газа в Белоруссию — данный вопрос обсуждается с 2015 года, однако без видимых результатов. Очередное обсуждение состоялось на уровне глав правительств 12 мая в Могилёве: Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков поручили министрам и вице-премьерам далее прорабатывать данный вопрос.

В то же время госпредприятия Белоруссии накопили задолженность за фактически потреблённую продукцию «Газпрома» и не собираются её погашать, что вынудило «Газпром трансгаз Беларусь» обратиться в белорусский Арбитражный суд при «Белорусской торгово-промышленной палате». Обе стороны конфликта апеллируют к действующим соглашениям и контракту, причём в правительстве Белоруссии наличие долга категорически отрицают и не спешат оплачивать фактически потреблённый газ.