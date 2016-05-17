Санкт-Петербург, 17 мая, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу будет обжаловать оправдательный приговор, вынесенный сегодня, 17 мая, Дзержинским судом Петербурга по делу искусствоведа Елены Баснер.

Борис Григорьев. В ресторане. 1913

Баснер обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере по статье 159 УК РФ. Гособвинение просило приговорить подсудимую к 4 годам лишения свободы, штрафу и выплате крупной компенсации пострадавшей стороне. Однако суд принял решение оправдать искусствоведа.

По версии следствия, Елена Баснер летом 2009 год вступила в сговор с гражданином Эстонии Михаилом Аронсоном, находящимся в международном розыске, на совершение мошенничества путем дачи заведомо ложного суждения о подлинности картины художника Бориса Григорьева «В ресторане».

Как считает следствие, Баснер, достоверно зная, что оригинал полотна хранится в Русском музее, «ввела добросовестного покупателя в заблуждение, относительно подлинности картины, получив от него 250 тыс. долларов США, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению».

В ГСУ СКР по Петербургу обратили внимание, что в ходе судебного разбирательства, был установлен факт звонка с мобильного телефона Баснер 14 апреля 2009 года на мобильный телефон фотографа Русского музея, который по просьбе искусствоведа сфотографировал оригинал картины. Эти фотографии впоследствии были обнаружены в компьютере Баснер.

Однако суд, как уже сообщало ИА REGNUM, счел все эти обстоятельства недостаточными для обвинительного вердикта. В своем решении суд подчеркивает, что следствие лишь допустило, что подсудимая безусловно была осведомлена о том, что оригинал картины хранится в фондах Русского музея.

«Следствие не согласно с указанной позицией суда, поэтому будут приняты предусмотренные действующим законодательством меры, для обжалования данного приговора», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.