Ашхабад, 17 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании 853 осужденных в честь Дня Конституции и Дня поэзии Махтумкули Фраги. Об этом сообщило туркменское государственное информационное агентство. Отмечается, что глава государства поручил Яйлыму Бердиеву незамедлительно принять все необходимые меры, чтобы праздничный день помилованные встречали в родном доме, в кругу семьи и своих близких.

kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Также, по данным госиздания, Гурбангулы Бердымухамедов поручил главам областей, районов и городов решить вопрос трудоустройства помилованных. «Дабы они смогли вносить вклад в проводимые масштабные преобразования, служить родной Отчизне и жить, наслаждаясь плодами своего честного труда», — пишет «Turkmen dowlet habarlar agentligi».

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным Международного центра изучения тюрем, в исправительных заведениях Туркмении отбывают наказание свыше 25 тысяч человек или около 500 заключенных на 100 тысяч населения. По этому показателю страна занимает первое место среди государств Среднеазиатского региона.