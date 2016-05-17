Карлсруэ, Германия, 17 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Противники стимулирующих мер Европейского центробанка в Германии подали судебный иск в попытке оградить немецкий центробанк от участия в программах ЕЦБ, передает ABC News.

Norbert Nagel Здание Европейского центробанка

Жалоба, направленная в Федеральный конституционный суд ФРГ, преследует цель блокировать участие Бундесбанка в скупке облигаций корпораций. Такие меры направлены на «вкачивание» свежих денег в экономику еврозоны с низкими затратами.

Выкупая корпоративные бонды, ЕЦБ попытается разогнать слабую инфляцию и повысить темпы роста европейской экономики. В отличие от скупки активов компаний, которая еще не стартовала, с марта 2015 года регулятор на Франкфурт-на-Майне покупает государственные облигации на сумму 60−80 млрд евро в месяц.

Маркус Кербер, профессор факультета финансов и права Берлинского технического университета, говорит, что он вместе с учеными-единомышленниками и руководителями средних компаний, находящихся в семейном владении, предоставили суду ходатайство. Он отметил, что приобретение корпоративных облигаций приведет к нарушению конкуренции, т.к. это понизит стоимость заимствований для компаний, чьи облигации приобретаются.