Москва, 17 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об ограничениях на покупку валюты для предприятий, норме о 100% продаже валютной выручки экспортерами и ряде других жестких мер валютного регулирования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Законопроект был инициирован депутатами от фракции КПРФ во главе с Валерием Рашкиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Депутат выразил обеспокоенность оттоком капитала из РФ и подчеркнул, что законопроект вводит ряд мер, направленных на усиление валютного регулирования и валютного контроля.

Законопроект вводил разрешительный порядок совершения ряда валютных операций, не связанных с осуществлением экспорта и импорта товаров и услуг. Также документ ограничивал приобретение юрлицами, кроме уполномоченных банков, иностранной валюты. Ее, по замыслу депутатов от КПРФ, предлагалось позволить приобретать лишь для оплаты контрактов, кредитов и займов, уплаты процентов и штрафов. По замыслу депутатов, эта мера направлена на предотвращение валютных спекуляций. Законопроект также вводил ограничения на заимствования в иностранной валюте (привлечение средств не более чем на 180 дней), обязательную 100% продажу валютной выручки резидентами и нерезидентами.

За отсутствие учета валютных операций, ведение учета валютных операций с нарушением установленного порядка, непредставление или несвоевременное представление органам и агентам валютного контроля документов и информации законопроект устанавливал ответственность в виде штрафов.

По мнению депутата, в случае его принятия законопроект «позволит укрепить экономику, ограничить рост цен, прекратить необоснованное обогащение финансовых дельцов в ущерб национальным интересам России».

Комитет Госдумы по финрынку не поддержал законопроект. Как пояснила член комитета Марина Мукабенова («Единая Россия»), предлагаемые изменения приведут «к подрыву статуса рубля как свободно конвертируемой валюты и значительно повысят риски инвестирования в российские активы». «Стабильность валютного рынка должна обеспечиваться не административными, а рыночными методами воздействия, адекватной экономической и денежно-кредитной политикой», — отметила она.