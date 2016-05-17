Астана, 17 мая, 2016, 17:21 — ИА Регнум. На обусловленное финансирование субъектов квазигосударственного сектора в Казахстане планируется направить 400 млрд тенге (80 млрд руб.) со сроком размещения 10−15 лет. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Национального банка Казахстана Галимжан Пирматов.

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По его словам, среди ключевых направлений находится ускорение реализации проекта «Север-Восток-Юг» АО «KEGOC» для снижения энергодефицита на юге Казахстана, финансирование приоритетных проектов агропромышленного комплекса, в первую очередь, по производству и переработке мяса и молока, обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет в сельских населенных пунктах.

«На сегодня по данному направлению проинвестировано 50 млрд тенге. Оставшаяся сумма будет инвестирована в течение 2016 года по мере готовности эмитентов», — отметил Пирматов.

Следует пояснить, что в данном случае речь идет о пенсионных активах Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), в котором аккумулированы пенсионные сбережения казахстанцев. По поручению президента страны, данному им 10 февраля 2016 года на расширенном заседании правительства, пенсионные активы ЕНПФ было решено инвестировать в ряд отраслей экономики. В том числе 600 миллиардов тенге (120 млрд руб.) планировалось направить в течение года через обусловленное финансирование банков второго уровня и субъектов квазигосударственного сектора на поддержку малого и среднего бизнеса и стимулирование важнейших секторов экономики.

При этом отмечалось, что инвестирование пенсионных активов ЕНПФ будет осуществляться на возвратной основе по рыночным ставкам с учетом кредитного рейтинга эмитентов и других экономических факторов.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody's поместило АО «KEGOC» в список кандидатов на понижение рейтинга.

Отмечалось, что, по мнению аналитиков Moody's, падение цен на нефть продлится длительное время, что усилит риски для экономической деятельности Казахстана, который в высокой степени зависит от углеводородного сырья.

«Такое развитие событий, вероятно, приведет к тому, что KEGOC не сможет рассчитывать на государственную поддержку, и его экономическое состояние ухудшится — в первую очередь из-за высокой инфляции, которая превысит тарифы на передачу электроэнергии, одобренные правительством Казахстана. Сложная обстановка также увеличит и без того высокую подверженность компании риску изменения процентных ставок и валютных рисков, потому что все задолженности KEGOC номинированы в долларах США или евро, в то время как большую часть доходов компания получает в местной валюте», — отмечали аналитики агентства.

В конце апреля 2016 года Moody's понизило суверенные рейтинги Казахстана и кредитные рейтинги некоторых казахстанских компаний. Какое решение было принято в отношении KEGOC, пока еще не сообщалось.

Следует также отметить, что 12 мая международное рейтинговое агентство Fitch после недавнего понижения суверенных рейтингов Казахстана понизило рейтинг АО «KEGOC» с «BBB+» до «BBB» (прогноз «Негативный»). Как пояснили в агентстве, рейтинги компании увязаны с суверенными рейтингами страны.

«Мы ожидаем, что компании будет предоставлена своевременная поддержка в случае необходимости, в том числе если потребуется разрешение на отступление от финансовых ковенантов или проведение переговоров об изменении их условий. Прогноз «Негативный» отражает наше мнение об ослаблении поддержки компании со стороны ее доминирующего непрямого акционера, Республики Казахстан», — говорится в отчете Fitch.

Исходя из того, что часть пенсионных активов ЕНПФ было решено направить на проекты KEGOC, можно сделать вывод, что аналитики Fitch были правы в своих прогнозах. Заявление зампреда Нацбанка Пирманова служит тому подтверждением.

Причины такой заботы о финансовом благополучии данной компании вполне понятны, так как акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» является системным оператором единой электроэнергетической системы Казахстана. Компания считается естественной монополией в области передачи электроэнергии между региональными сетями Казахстана и энергосистемами сопредельных государств.

Между тем сегодня же министр по инвестициям и развитию Казахстана Асет Исекешев сообщил, что в 2016 году планируется реализовать 7 проектов с участием «якорных» инвесторов на общую сумму порядка 78 млрд тенге (15,6 млрд руб.).

«В этом году планируется реализация 7 проектов с участием «якорных» инвесторов и транснациональных компаний, таких как JAC, Hikma, Carmeuse Group, Cremonini, Peugeot, Citroёn, IVECO, Tenaris на общую сумму порядка 78 млрд тенге в фармацевтической, химической промышленности, агропромышленном комплексе, горно-металлургической деятельности и строительной индустрии», — рассказал Исекешев на заседании круглого стола, посвященного вопросам улучшения инвестиционного климата в Казахстане.

По словам министра, на сегодняшний день еще 65 проектов с участием транснациональных компаний находятся в проработке.

«За последние 11 лет благодаря целенаправленной работе по улучшению инвестиционного климата приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 212 млрд долларов (13,78 трлн руб.). Начатая в 2010 году программа индустриализации позволила нам изменить структуру инвестиций в пользу обрабатывающего сектора. 77% всех иностранных инвестиций в обрабатывающей сектор с 2005 года пришлись на годы реализации программы», — сообщил глава ведомства.