Москва, 17 мая, 2016, 17:15 — ИА Регнум. В Москве мечети оборудуют велопарковками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в духовном управлении мусульман столицы. Первые стоянки для велосипедов появятся на территории московской Соборной мечети и Мемориальной мечети на Поклонной горе этим летом.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как заявил муфтий Москвы Ильдар-хазрат Аляутдинов, цель данной инициативы состоит в том, чтобы сделать посещение всех мечетей в городе более комфортным и доступным.

«К наступлению летнего сезона это решение очень своевременно: уже не раз к нам обращались с просьбой оборудовать прилежащие к мечети площадки парковками для велосипедов. Во многих крупных мегаполисах, где невероятно быстрый ритм жизни, велосипед стал привычным транспортным средством, к тому же, наиболее экологичным», — отметил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года при Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор №5» в Москве открыли первую совместную молельную комнату для иудеев и мусульман.

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