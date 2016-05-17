Калининград, 17 мая, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Депутаты городского совета Калининграда сегодня, 17 мая, впервые за историю представительного органа власти опубликовали декларации о своих доходах и имуществе. Из всего депутатского списка региональные СМИ обратили внимание на зампредседателя горсовета Артура Ковалёва, который зарегистрировал официальный доход в 2015 году в размере 134 тысячи рублей. Или 11 тысяч рублей в месяц.

gorsovetklgd.ru Калининградский депутат Артур Ковалёв

При этом, судя по декларации, Ковалёв владеет двумя спортивными автомобилями марки Bentlеy Сontinental GT и Porsche 911. Средняя стоимость первого спорткара оценивается от 10 млн рублей, второго — от 7 млн рублей.

Таким образом, транспортный налог за оба авто превышает годовой доход депутата.

ИА REGNUM уточняет, что Ковалёв избрался в горсовет в 2011 году. Он является владельцем логистической компании «СоюзИнвест», занимающейся приёмкой, хранением и отправкой грузов в Европу и Россию.

Лидером по доходам стал 41-летний депутат Сергей Коняев, (сын бывшего заместителя начальника Управления внутренних дел по Калининградской области, полковника милиции Николая Коняева). В 2015 году Коняев-младший заработал 119 млн рублей. Или 10 млн рублей в месяц.