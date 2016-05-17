Санкт-Петербург, 17 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Бюджет Санкт-Петербурга в 2016 году получит федеральную субсидию в размере 3,999 млрд рублей на строительство нового участка метро, необходимого для транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 17 мая сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Открытие ленинградского метро. 1955

Соответствующее соглашение подписано между Федеральным дорожным агентством и правительством Санкт-Петербурга. Речь идет о новом участке Невско-Василеостровской линии метрополитена — от действующей станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина» («Беговая»), включая промежуточную станцию «Новокрестовская» на намывной территории рядом со стадионом на Крестовском острове.

«В прошлом году Санкт-Петербург получил федеральные субсидии на строительство данного объекта в размере 3,803 млрд. рублей», — напомнили в КРТИ.

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Как сообщало ИА REGNUM, КРТИ вместе с компанией «Метрострой» подготовили график, благодаря которому станцию «Новокрестовская», необходимую для проведения в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году, откроют вовремя. Ранее подрядчик жаловался на отставание из-за большого количества воды, которую приходится буквально вычерпывать — тоннель проходит под дном Финского залива.

Продолжение Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена строится от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина» («Беговая»). Длина участка — 5,71 км. На нем также будет расположена станция «Новокрестовская», которая будет обслуживать гостей нового стадиона, возводимого к ЧМ по футболу 2018 года. Срок завершения работ — 28 февраля 2018 года.