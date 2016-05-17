Кострома, 17 мая, 2016, 17:05 — ИА Регнум. В Костроме на остановках общественного транспорта появятся информационные знаки о запрете курения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы, такие рекомендации депутаты собираются направить в администрацию Костромы.

Давид Тенирс Младший. Курение в таверне. 1639

Решение принято 17 мая на заседании рабочей группы по исполнению областного антитабачного законодательства. Вопрос депутаты обсуждали с участием правоохранительных органов, прокуратуры, департамента образования и Роспотребнадзора. По мнению авторов инициативы, наличие информационных знаков о запрете курения на остановках позволит сотрудникам полиции привлекать нарушителей к административной ответственности.

Принятый год назад областной антитабачный закон ввел ряд дополнительных ограничений для курильщиков в местах на открытом воздухе. В частности, расстояние между остановкой и человеком с сигаретой должно составлять не менее 15 метров. Запретительные таблички должны появиться летом.