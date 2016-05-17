Киев, 17 мая, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Война в Донбассе продлится еще в течение трех-пяти лет, поэтому необходимо придерживаться намеченной стратегии по реализации Минских соглашений. Об этом сегодня, 17 мая, в эфире украинского канала заявил украинский чиновник, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации, а сейчас замминистра по вопросам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

Он сообщил, что разработал свою программу по достижению мира в Донбассе, которую обещает представить силовикам и президенту Украины Петру Порошенко.

«Основные опции этой стратегии состоят в достижении мира или интеграции территорий. Мир будет достигнут, если мы будем придерживаться определенного алгоритма. От трех до пяти лет», — прогнозирует Тука.

При этом, по его словам, Минские переговоры являются «действенным механизмом возврата Донецка и Луганска в состав Украины».

Отдельно Тука призвал украинские власти не повторять ошибок экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по возвращению Абхазии и Осетии. «Там (в Минских соглашениях) много пунктов, которые вырабатываются шаг за шагом. Кстати, я сегодня узнал, что одна из самых больших ошибок нашего друга, друга Украины Михаила Саакашвили, которую понесла Грузия, заключалась в том, что был сорван пошаговый этап выполнения реформ деоккупации, процедур налаживания мира», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Захарченко выразил надежду на то, что война на Донетчине закончится к концу 2016 года. «Надеюсь, что в этом году, но не факт», — заявил он.

Вместе с тем глава ДНР признает, что пока не ожидает существенного прорыва от Минского формата переговоров, поскольку Киев демонстрирует неготовность к полноценному диалогу. «Приходится ждать изменений в глобальной диспозиции и надеяться, что у киевской власти не случится обострения», — подчеркнул Захарченко.

Также глава республики не раз заявлял, что президент Украины Петр Порошенко не может гарантировать выполнение Минских соглашений, поскольку не контролирует ситуацию в украинском парламенте.