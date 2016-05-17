Ярославль, 17 мая, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Министр МЧС России Владимир Пучков вручил ярославскому школьнику медаль «За содружество во имя спасения». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

фото сайта 76.mchs.gov.ru

11-летний Евгений Ощепков — ученик школы № 73 города Ярославля. Осенью прошлого года мальчик спас свою семью от отравления угарным газом — в квартире засорился вентиляционный канал газовой колонки. Родители Жени уже потеряли сознание, но сам он успел позвонить в экстренные службы и сообщить о случившемся, после чего тоже лишился чувств.

Прибывшие по вызову на место происшествия спасатели и сотрудники полиции успели вовремя вынести бесчувственных людей на воздух и предотвратить чрезвычайную ситуацию.

За решительные действия в экстремальной ситуации Женя Ощепков награжден медалью. Церемония награждения состоялась 17 мая в рамках салона «Комплексная безопасность-2016», открывшегося в Ногинском спасательном центре МЧС России. Получать медаль мальчик отправился вместе с мамой, выжившей благодаря его смелости и сообразительности. Вручая ему медаль, министр МЧС поблагодарил Женю за проявленное мужество и героизм.