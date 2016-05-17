Горки-9, Московская область, 17 мая, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проводит переговоры с премьер-министров Камбоджи Хун Сеном, который прибыл в Россию с официальным визитом. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-служба правительства России.

government.ru Дмитрий Медведев встречается с Хун Сеном

Основная тема переговоров — развитие двусторонних отношений. Медведев поблагодарил своего коллегу из Камбоджи за гостеприимство во время своего визита в Пномпень в ноябре 2015 года. Тогда было подписано соглашение об обмене информацией между двумя странами для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.

В ходе нынешнего визита премьер-министра Камбоджи было подписано уже восемь соглашений. В частности, подписано правительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел двух государств, меморандум о взаимопонимании между Минкомсвязи РФ и министерством почт и телекоммуникаций Камбоджи о сотрудничестве в области связи и информационных технологий.

Кроме того, Россия и Камбоджа договорились о сотрудничестве между Олимпийскими комитетами двух стран.

В рамках встречи было принято совместное заявление министерства экономического развития РФ и министерства торговли Камбоджи о перечне проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества до 2020 года.

Более того, Россия и Камбоджа договорились о взаимопонимании по сотрудничеству между Генпрокуратурой РФ и министерством юстиции Камбоджи, подписав соответствующий меморандум.