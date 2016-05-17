Донецк, 17 мая, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Нынешнее обострение военной обстановки в Донбассе связано с отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений, которые намеренно затягиваются украинской стороной. Об этом 17 мая заявил в комментарии ДАН полномочный представитель ДНР в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Андрей Бутко Донбасс. Последствия обстрела

«Абсолютно недопустимы ситуации, когда под обстрел попадают мирные граждане, как это было на пункте пропуска «Еленовка» или журналисты, как это произошло на днях на блокпосту около города Ясиноватая. И это не случайности, это системные действия украинских силовиков. На мой взгляд, причина обострения конфликта — отсутствие политических решений, без которых достижение мира просто невозможно», — сказал Пушилин.

По его словам, на Донетчине подразделения ВСУ увеличивают интенсивность обстрелов, что вызывает «реальную и обоснованную тревогу».

В свою очередь владелец уничтоженного в результате боев зернохранилища в г. Докучаевск Николай Суботин оценил сумма ущерба сельскохозяйственного предприятия в более чем 1 млн рублей. «Сумма ущерба от обстрела зернохранилищ и техники составляет минимум один миллион рублей. Но эта цифра еще предварительная», — добавил Суботин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая Пушилин в очередной раз обвинил украинскую сторону в нежелании выполнять Минские соглашения.

«Неконструктивные действия Киева и продолжающаяся имитация выполнения минских соглашений вызывает очень серьезные сомнения. Поэтому говорить о прорывах и новых достижениях (в рамках «нормандского формата» переговоров) было бы весьма оптимистично», — подчеркнул он.

Напомним, в ночь с 16 на 17 мая на Донетчине под интенсивный обстрел украинских силовиков попали позиции армии ДНР в г. Докучаевск. В результате боевых действий сгорел городской элеватор с зерном и подстанция.