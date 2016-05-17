Минск, 17 мая, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Проекта указа «О мерах по обеспечению сбалансированности бюджета», предусматривающий снижение объёма «господдержки» предприятий, обсуждён 17 мая на совещании у Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

«Правительство внесло проект указа президента, которым предлагается сократить расходы (за счет средств республиканского бюджета) на компенсацию процентов банкам по кредитам предприятий, — приводятся в официальном сообщении слова Лукашенко. — Сколько мы при этом сэкономим, и стоит ли игра свеч? И на кого ляжет это бремя. На предприятия или на банки? Хотелось бы, чтобы у нас здесь был нормальный компромисс».

В президентской пресс-службе отметили, что президентским указом №78 от 23 февраля 2016 года Совмину было поручено «принять исчерпывающие меры по оптимизации и сокращению расходов бюджета в текущем году в целях его сбалансированности». В частности, предусматривалось уменьшение размеров «господдержки» в виде возмещения и компенсации процентов по банковским кредитам, предоставляемым субъектам хозяйствования по госпрограммам. Ставку возмещения предлагалось уменьшить на 2% «с адекватным увеличением нагрузки по обслуживанию кредитов заемщиками».

«Президентом по итогам совещания поручено доработать проект указа с тем, чтобы нагрузка, связанная со снижением господдержки в виде возмещения (компенсации) процентов по кредитам, ложилась не только на кредитополучателей — субъектов реального сектора экономики, но равномерно и на банковский сектор», — сказано в официальном сообщении.

Министр финансов постсоветской республики Владимир Амарин уверен, что снижение возмещения (компенсации) на 2% не окажет серьезного влияния на экономику предприятий. Сама же сумма компенсации сейчас привязана к ставке рефинансирования (22%) и варьируется от 50% до 100% данной ставки.

«В целом проект указа подготовлен с целью сокращения расходов бюджета. Реализация соответствующих норм позволит сократить расходы республиканского бюджета в 2016 году на Br400 млрд, а в 2017 году экономия составит Br500 млрд. При этом, несмотря на планируемое уточнение показателей бюджета и оптимизацию расходов, все социальные обязательства государство продолжит исполнять в полном объеме». — проинформировали в президентской пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением Совмина Белоруссии №379 от 13 мая утверждён перечень юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты, которым в 2016 году из средств республиканского бюджета возмещаются проценты за пользование банковскими кредитами. В 2015 году и в начале 2016 года такая «господдержка» выделялась белорусским предприятиям, переживавшим «временные трудности и неурядицы».