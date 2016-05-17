Киев, 17 мая, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Украинские металлурги из-за дефицита металлолома на внутреннем рынке в нынешнем году почти в 10 раз увеличили импорт сырья из России.

Сбор металлолома в СССР

Как пишет «Газета по-украински», согласно официальной статистике, металлургические предприятия Украины в январе-апреле 2016 года нарастили импорт горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем металлолома, в 9,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 26,776 тыс. тонн. За январь-апрель-2015 импортировано 2,783 тыс. тонн ГБЖ — причем все 100% поставок осуществлялись из России. Согласно информации Государственной фискальной службы Украины, импорт ГБЖ в денежном выражении возрос в 4,5 раза — до $3,707 млн.

При этом, согласно таможенной статистике, в январе-апреле 2016 года экспорт лома черных металлов Украиной сократился на 76,9% до 94,021 тыс. тонн (за январь-апрель-2015 экспортировано 407,474 тыс. тонн), экспорт металлолома в денежном выражении снизился на 83,3% — до $16,845 млн. Отметим, что именно в апреле экспорт металлолома в натуральном выражении составил 82,473 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Украины Петр Порошенко ветировал закон о повышении пошлины на экспорт металлолома. Повысить пошлину требовали руководители крупнейших украинских металлургических предприятий, и парламент в итоге принял их сторону. Согласно информации металлургов, несмотря на острый дефицит металлолома на украинских заводах, Украина экспортирует рекордные объемы лома, что является крайне деструктивной тактикой. Однако проблема в позиции «западных партнеров» — ЕС считает, что повышение пошлины на экспорт металлолома с Украины может истолковываться как ограничительная мера, и выступает категорически против этого.

Мэры промышленных украинских городов — Запорожья и Мариуполя — выступили со специальным заявлением, отметив, что из-за значительного увеличения экспорта металлолома образовался его дефицит.

«Предприятия потеряли около 850 тыс. тонн лома. Наряду с этим, они теряли рынки сбыта, уменьшали объемы производства, в результате чего снижались отчисления в бюджет, и в результате снижались доходы населения», — говорится в письме мэра Запорожья Владимира Буряка в адрес властей в Киеве.

По информации, указанной в письме, Украине остро не хватает металлолома, но при этом объемы вывоза этого сырья из страны бьют рекорды.

«В 2015 году вывоз металлолома составил рекордные 1,25 млн тонн, в этом году Министерство экономического развития и торговли запланировало практически повторить данный показатель. Такая ситуация приводит к потере украинцами рабочих мест, ухудшению конкурентоспособности страны и состояния экономики Украины. Лишить ключевые для города предприятия сырья — значит поставить под угрозу развитие металлургической промышленности и смежных отраслей. На фоне мирового экономического кризиса, роста конкуренции на внешних рынках металлопродукции, падения цен на металлопродукцию и непростую внутреннюю социально-экономическую ситуацию на Украине, непринятие законопроекта может привести к катастрофическим последствиям в экономике страны, росту безработицы и росту социального напряжения в городе», — говорится в письме мэров.

В свою очередь, посол США на Украине Джеффри Пайетт в разгар металлургического скандала заявил, что Украина может быть очень богатой страной именно благодаря металлургии, а также сельскому хозяйству и химическому производству.