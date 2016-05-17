Москва, 17 мая, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Официальная Москва призывает западные страны не ставить ребром вопрос о поддержке президента Сирии Башара Асада. Об этом 17 мая по итогам встречи в Вене заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Ещё один момент — нужно выбирать приоритеты. Прозвучала тема о выборе — либо режим, либо борьба с терроризмом. Это неприемлемо. Совбез ООН в своё время не раз принимал решение, которое гласит о том, что террористическое зло не имеет оправданий. А вопрос про президента Сирии Башара Асада и терроризм — это нарушение принципа ООН», — сказал Лавров.

По его словам, рычаги можно использовать «не только в отношении одной стороны», поскольку «вторая сторона также нуждается в воздействии»: «Уже танки в больших количествах направляются в Сирию, и были случаи, когда смертники использовали танки для своих целей».

Лавров призвал «видеть приоритеты»: «Для нас этот приоритет номер один — антитеррор, но двигаться надо по всем направлениям. Нельзя оставить всё, как есть, и нельзя сломать государственный институт».

Министр также рассказал, что Асад «не игнорирует нашу работу»: «Он знает и помнит о своих обязательствах, которые были созданы в рамках резолюции. Это ориентировочно должно занять до 18 месяцев, и свою приверженность этим договорённостям Асад подтвердил в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным».

Напомним, на сегодняшний день в отношении Сирии действует ряд санкций, наложенных странами Запада. Россия неоднократно призывала западные государства отказаться от данного инструмента.