Калуга, 17 мая, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему.

kaluga24.tv Выстрел был произведен из винтовки РСР (от pre-charged pneumatics), которая считается одной из самых мощных пневматических винтовок.

Как сообщил 17 мая корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Тимур Керимов, по версии следствия, 15 мая 2016 года в вечернее время 58-летний, калужанин находясь на территории одного из гаражных кооперативов, действуя из хулиганских побуждений произвёл выстрел из пневматической винтовки в место скопления людей, среди которых находился 16-летний юноша. В результате выстрела подросток получил ранение брюшной полости. Он был госпитализирован в больницу.

На первоначальном этапе расследования проведён ряд следственных действий, в ходе которых получены доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к совершённому преступлению. Органами предварительного следствия мужчина задержан, решается вопрос об избрании судом в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Стрелок подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в, д, з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Данная статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.