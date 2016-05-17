Москва, 17 мая, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий процедуру направления граждан РФ на лечение за границу за счет средств федерального бюджета, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Законопроект касается граждан, которым жизненно необходима медицинская помощь, оказание которой в России невозможно. Принятие закона позволит сократить срок направления пациента на лечение примерно на несколько месяцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Это неординарные случаи, требующие применения единичных методов лечения, специального оборудования или лекарственных препаратов, не зарегистрированных на территории Российской Федерации. Именно поэтому при описании объекта закупки и обосновании начальной максимальной цены контракта у заказчиков возникают трудности», — отмечает один из авторов законопроекта депутат Мартин Шаккум («Единая Россия»).

Вопрос о направлении пациента на лечение за пределы территории Российской Федерации за счет средств федерального бюджета рассматривается специально созданной комиссией Минздрав. Ежегодно на лечение за рубеж направляется несколько пациентов с тяжелыми заболеваниями, для которых зачастую это единственная надежда, отметил парламентарий.

Вместе с тем выбор иностранной медицинской организации для заключения контракта затягивается по объективным причинам — необходимо соблюдать определенные ограничения законодательства о контрактной системе. До заключения контракта на лечение с организацией, выбранной Минздравом в качестве единственного поставщика услуги, необходимо провести запрос предложений. «Зачастую иностранные организации не представляют необходимых документов, что выступает причиной отмены процедуры запроса предложений или признания ее несостоявшейся. Это продлевает срок ожидания направления на лечение пациента с сильными болевыми симптомами», — указал депутат.

«Учитывая характер медицинских услуг, оказываемых по таким договорам, когда каждый день усугубляет состояние пациента, предложено снять ограничения федерального закона, как это предусмотрено для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме», — пояснил автор.