Вена, 17 мая, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Рычаг санкций в отношении Сирии усугубляет гуманитарную ситуацию в этой стране. Об этом 17 мая по итогам встречи в Вене заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

en.kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Башара Асада

«Мы в последнее время наблюдаем у ЕС искушение: как только что-то не получается, они хватаются за инструмент санкций. В отношении президента Сирии Башара Асада есть ряд санкций со стороны стран. Но этим усугубляется гуманитарная ситуация в Сирии. Там есть внутренне перемещённые лица. Рычаг в виде санкций реально вредит гуманитарному положению гражданских лиц. Односторонние санкции вводятся уже и в Ливии, Йемене. Это большая ошибка», — сказал Лавров.

Он напомнил о словах госсекретаря США Джона Керри о том, что РФ и Иран якобы поддерживают Асада: «Мы не поддерживаем Асада — мы поддерживаем борьбу с терроризмом, и не видим более эффективной силы «на земле», чем сирийская армия. Мы защищаем не кого-то персонально, а члена ООН по просьбе этого суверенного государства, чей суверенитет мы все обязались уважать и обеспечивать».

Напомним, на сегодняшний день в отношении Сирии действует ряд санкций, наложенных странами Запада. Россия неоднократно призывала западные государства отказаться от данного инструмента.