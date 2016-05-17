Москва, 17 мая, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) Госдума приняла в первом чтении и в целом, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Размер МРОТ с 1 июля 2016 года составит 7500 рублей в месяц, что означает его увеличение на 20,9%. Его соотношение с прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного населения оценивается в 64,7%.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Повышение МРОТ коснется около 1 млн работников, из них 87% — работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях, 13% — работники негосударственного сектора экономики.

«В целом, это очень серьезное решение в сегодняшней непростой экономической ситуации, потому что на таких низкооплачиваемых должностях, на которых размер заработной платы равен МРОТ, трудятся сегодня, как правило, женщины в бюджетной сфере», — заявила глава комитета Госдумы по труду Ольга Баталина («Единая Россия»). «Это технический персонал, большое количество должностей в сфере образования — и вахтеры, и гардеробщики, и младший персонал», — отметила она.