Санкт-Петербург, 18 мая, 2016, 10:02 — ИА Регнум. XVII Международный театральный фестиваль «Радуга» стартует сегодня Санкт-Петербурге. Вниманию зрителей будут представлены лучшие отечественные и зарубежные спектакли из классики и современной драматургии. Откроет «Радугу» постановка «Бунтари» МХТ имени Антона Чехова — рок-спектакль молодого режиссера Александра Молочникова. Все мероприятия фестиваля пройдут в Театре юных зрителей имени Александра Брянцева.

pixabay.com Театральная сцена

«Фестиваль называется «Радуга», это образное название: в программе смотра, которая традиционно длится 7 дней, по семь спектаклей — российских и зарубежных — ровно столько, сколько цветов в радуге», — сообщают корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТЮЗа, — «Программа нынешнего года очень насыщенная. Мы открываемся «Бунтарями», знаменитым спектаклем МХТ имени Чехова. Очень интересный спектакль покажут французы — «Быть, или казаться» по текстам Луи Арагона и «Ричарду II» Уильяма Шекспира. Его постановщица — прима-балерина Парижской оперы Мари-Клод Пьетрагалла, одна из ведущих мировых балерин».

В программу «Радуги» — 2016 также вошли:

постановка «Были слёзы больше глаз» по произведениям Марины Цветаевой, режиссёр Александр Михайлов / Театр для детей и молодежи «Свободное пространство» города Орёл — моноспектакль ведущей артистки театра «Свободное пространство», обладательницы множества театральных наград, Валерии Жилиной ;

по произведениям Марины Цветаевой, режиссёр / Театр для детей и молодежи «Свободное пространство» города Орёл — моноспектакль ведущей артистки театра «Свободное пространство», обладательницы множества театральных наград, ; пьеса «Добрый человек из Сычуани» немецкого драматурга Бертольда Брехта в постановке Искандера Сакаева и Татарского драматического театра города Альметьевск — спектакль построен по принципу бедного театра, где центром становятся не декорации, а актер-человек;

немецкого драматурга Бертольда Брехта в постановке и Татарского драматического театра города Альметьевск — спектакль построен по принципу бедного театра, где центром становятся не декорации, а актер-человек; спектакль «Шопен без фортепиано» варшавского театра «Centrala» в сопровождении Камерного оркестра Санкт-Петербургской Филармонии. Создатели спектакля — молодой режиссер Михал Задара и актриса Барбара Высоцкая. В постановке искусно сплетены воедино фрагменты писем Шопена и музыкальная критика ряда лучших писателей и мыслителей нашего времени, что представляет композитора живым динамичным характером во всей силе его музыки;

варшавского театра «Centrala» в сопровождении Камерного оркестра Санкт-Петербургской Филармонии. Создатели спектакля — молодой режиссер и актриса В постановке искусно сплетены воедино фрагменты писем Шопена и музыкальная критика ряда лучших писателей и мыслителей нашего времени, что представляет композитора живым динамичным характером во всей силе его музыки; пьеса «Носороги» классика театра абсурда Эжена Ионеско в постановке организатора фестиваля — ТЮЗа имени Александра Брянцева. Режиссёры — Николай Рощин и Андрей Калинин . Постановка ищет ответы на вопросы — кто он, человек XXIвека? Что им движет? Какие цели он преследует? Что заставляет его чаще сдаться и примкнуть к толпе, чем в одиночку отстаивать свои принципы и убеждения;

классика театра абсурда Эжена Ионеско в постановке организатора фестиваля — ТЮЗа имени Александра Брянцева. Режиссёры — и . Постановка ищет ответы на вопросы — кто он, человек XXIвека? Что им движет? Какие цели он преследует? Что заставляет его чаще сдаться и примкнуть к толпе, чем в одиночку отстаивать свои принципы и убеждения; пьеса «Язычники» Анны Яблонской в постановке художественного руководителя Русского драматического театра Литвы Йонаса Вайткуса — режиссер представил постановку в совершенно новой форме: минимум декораций, никаких движений, все актеры работают сидя на стульях с закрытыми глазами. Неслучайная и статичная форма является настоящим сценическим откровением для зрителей.

Главная идея фестиваля «Радуга» — популяризация театрального искусства среди молодёжи. Ежегодно особое внимание смотр уделяет дополнительной программе: проводятся семинары, мастер-классы и конференции, на которых исследуются самые актуальные вопросы современного театрального искусства для молодежи, изучаются явления национальной драматургии и мировых театральных школ.

География «Радуги» разных лет очень широка: на фестиваль приезжали театры из Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, США, Эстонии, Болгарии, Греции и многих других стран. В дополнительной программе традиционно участвуют ведущие театральные деятели со всего мира.

Первый международный театральный фестиваль «Радуга» прошел в феврале 2000-ого года. За шестнадцать лет существования Фестиваль вышел на высокий художественный уровень и представил российскому зрителю около двухсот интереснейших постановок театров разных стран мира. Среди участников фестиваля разных лет значатся режиссёры с мировым именем: Мотои Миура (Япония), Ли Бруер (США), Франсуа Рансийяк (Франция), Эудженио Барба (Дания), Алвис Херманис (Латвия) и многие другие.

В 2016 году фестиваль пройдет с 18 по 24 мая.