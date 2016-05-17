Брянск, 17 мая, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В отношении руководства ООО «ТПК Селецкий ДОК» в Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, работники деревообрабатывающего предприятия не получали зарплату с сентября по декабрь 2015 года. За это время накопился долг в семь миллионов рублей.

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О нарушении стало известно после прокурорской проверки.

«В связи с выявленными нарушениями законодательства и прав работников прокурор района направил материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас СУ СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Брянске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ПАО «Брянское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» в размере 6,2 млн рублей. Там сотрудники не получали зарплату с декабря 2015 года по март 2016 года.