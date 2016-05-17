Ереван, 17 мая, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Официальный Ереван предложил до следующей встречи Алиев-Саргсян, которая планируется в июне, установить мониторинг ОБСЕ по режиму прекращения огня, заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью армянским телекомпаниям, по дороге из Вены в Ереван.

По словам президента Армении, это будет конструктивный подход с обеих сторон. «Мы не говорили о переговорах, было сказано, что было бы хорошо, если в обозримом будущем будет встреча, но о каких-либо условиях мы не говорили. Мы говорили о соблюдении режима прекращения огня, и я выразил желание, что если будет встреча, то чтобы она была после установления мониторинга», — заявил глава армянского государства.

По словам Саргсяна, Алиев не возражал. Тем не менее, президенту Армении это пока не внушает особого доверия. «Президент Азербайджана, глядя на сопредседателей и на меня, говорит, что военные действия в апреле были инициированы нами. Уверен, что вы представляете мой ответ… Президент Азербайджана сегодня десятки раз повторил, что Азербайджан хочет решить эту проблему только и только мирным путем. Не хорошая ситуация, но такова реальность», — заявил Саргсян.

В целом Серж Саргсян удовлетворен результатами встречи. Одновременно, он сказал, что если Азербайджан не сдержит обещания, нарушив режим прекращения огня, то Армения адекватно ответит на это. «Я не думаю, что с завтрашнего дня вообще будут исключены нарушения, но я надеюсь, что будет гораздо спокойнее, чем это было до сих пор», — подчеркнул президент Армении.

Относительно территориальных потерь глава государства отметил, что вопрос должен рассматриваться в контексте стратегической и тактической важности.

«Если мерить метрами, то зона безопасности армянских сил составляет 800 тысяч гектаров, мы же потеряли не имеющих тактического и стратегического значения 800 га, это 1/1000. Чисто с психологической стороны азербайджанцы могут убедить свой народ, что достигли какого-то результата, но сравните, за каждый гектар у них один убитый и 2 раненных, точные цифры знают только они. Но даже если 0,5 убитый и один раненый, то всё равно много. Посчитайте, сколько потерь они понесли бы за эти 800 000 га».

При этом Саргсян отметил, что армянские вооруженные силы были в состоянии восстановить прежние позиции, однако предпочтение было дано сохранению жизней. «Мы не хотим потерь. Я не считаю оправданными потерю лучших парней за родину, было бы лучше, чтобы они жили ради родины, но если Азербайджан нарушит режим, мы будем вынуждены ответить, поскольку отсутствие ответа приводит к более серьезным нарушениям», — отметил он.

«Не хочу делать выводы задним числом, бить себя в грудь и говорить, что мы победили. Вы можете спросить у всего офицерского состава, с которыми я встречался, всех членов Совета нацбезопасности, каким я видел развитие событий еще годы тому назад, и как все случилось. Перед системой безопасности наших ВС была поставлена четкая задача — не допустить разрушения нашей системы безопасности, то есть нарушить планы противника», — сказал Саргсян.

По его утверждению, все убедились, что планы азербайджанцев потерпели фиаско, а это значит, что ВС Армении выполнили поставленные перед ними задачи.

«Нам не нужна вечная война, нам не нужны ВС, которые пойдут на авантюру, и не ясно, увенчается она успехом или нет. Нам нужны вооруженные силы, которые будут выполнять свои задачи с уверенностью, и они у нас есть», — отметил президент.

В свою очередь пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов также удовлетворён переговорами в Вене. По его мнению, все три условия, о которых в начале апреля текущего года говорил президент Армении Серж Саргсян включены в заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам венской встречи.

«Я ознакомился с заявлением министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и должен отметить, что в этом заявлении отражены те тезисы, о которых в апреле говорил президент Армении», — заявил Шармазанов.

Он напомнил, что Серж Саргсян в апреле отмечал, что соглашение о прекращении огня от 1994 года должно быть единственным документом на основании которого должны быть продолжены переговоры. «То есть неприемлемо заключение нового договора о перемирии, потому что есть соглашение о перемирии 1994 года», — пояснил представитель РПА.

По его словам, в совместном заявлении посредников говорится о том, что трехстороннее соглашение о прекращении огня от 1994 года действует, и ему нет альтернативы. Шарамазанов напомнил, что под этим документом также стоит подпись Нагорного Карабаха, и, следовательно, когда главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США распространяют заявление о необходимости неукоснительного выполнения соглашений от 1994−95 гг., то косвенно упоминается, что Карабах сторона конфликта, без участия Нагорного Карабаха никто не может решить это проблему.

По его мнению, предложение президента Армении Сержа Саргсяна относительно внедрения на данной стадии механизмов расследования инцидентов в зоне карабахского конфликта также было принято на встрече в Вене.

«Основной целью Азербайджана было нарушение режима прекращения огня и принуждение к новому перемирию, новым уступкам, выдвижение нового документа, а также выведение Карабаха из переговорного процесса. Азербайджан заявлял о готовности внедрить механизмы расследования лишь после «вывода армянских войск». Однако, как мы видим все эти попытки Баку провалились, но зато было принято предложение главы Армении об обязательном внедрении этих механизмов. Заявление, сделанное по итогам встречи в Вене, демонстрирует, что министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли предложения официального Еревана и имеют то же видение проблемы, что и армянская сторона», — считает вице-спикер.

«Можно сказать, что выдвинутые Сержем Саргсяном предусловия для возможности возобновления переговоров были приняты, при этом не устно, а запротоколированы в опубликованном накануне заявлении по итогам переговоров», — резюмировал пресс-секретарь РПА.